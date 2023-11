Comme Papy – Le Défi + Le Bal à Patoche 19 Avenue Gaston Lacoste Pau, 4 novembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Participez au défi « Comme papy » en partageant un apéritif dinatoire pour 50 personnes avec uniquement des producteurs locaux dont les production seront acheminées jusqu’à la Forge Moderne par des vélo cargos produits à Lucq de Béarn, la Barthe de Neste et Toulouse. Pas une goutte d’énergie fossile ni de chimie pour ce repas partagé.

Pourquoi ce défi ? D’abord par jeu,, parce que nous sommes de grands gamins. Pédaler et transpirer entre copains ,même sous la pluie, nous apporte du plaisir. Surtout dans un contexte festif avec un repas partagé et un bal pour clôturer le tout.(…).

2023-11-04 fin : 2023-11-04 . EUR.

19 Avenue Gaston Lacoste La Forge Moderne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Take part in the « Comme papy » challenge by sharing an aperitif dinner for 50 people, featuring only local producers whose produce will be transported to La Forge Moderne by cargo bikes produced in Lucq de Béarn, La Barthe de Neste and Toulouse. Not a drop of fossil fuel or chemicals will be used for this shared meal.

Why this challenge? First of all, for fun, because we’re big kids. Cycling and sweating with friends, even in the rain, is a lot of fun. Especially in a festive context, with a shared meal and a dance to round things off.(…)

Participe en el desafío « Comme papy » compartiendo una cena aperitivo para 50 personas, utilizando únicamente productores locales cuyos productos serán transportados a La Forge Moderne en bicicletas de carga fabricadas en Lucq de Béarn, La Barthe de Neste y Toulouse. Para esta comida compartida no se utilizará ni una gota de combustible fósil ni de productos químicos.

¿Por qué este desafío? En primer lugar por diversión, porque somos niños grandes. Pedalear y sudar con los amigos, incluso bajo la lluvia, es muy divertido. Sobre todo en un contexto festivo, con una comida compartida y un baile como colofón (…)

Nehmen Sie an der Herausforderung « Wie Opa » teil und teilen Sie einen Aperitif und ein Abendessen für 50 Personen mit ausschließlich lokalen Produzenten, deren Produkte mit Lastenfahrrädern aus Lucq de Béarn, La Barthe de Neste und Toulouse nach La Forge Moderne transportiert werden. Kein Tropfen fossiler Energie oder Chemie für dieses gemeinsame Essen.

Warum diese Herausforderung? Zunächst einmal aus Spaß, weil wir große Kinder sind. Mit Freunden in die Pedale zu treten und zu schwitzen, selbst wenn es regnet, macht uns Spaß. Vor allem in einem festlichen Rahmen mit einem gemeinsamen Essen und einem Ball zum Abschluss… (…)

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Pau