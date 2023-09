Jouer avec le patrimoine: « Frissons en famille ! » 19 Avenue Gaston Lacoste Pau, 28 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Pour célébrer la Toussaint, projection d’un film d’animation pour les enfants, et pour les parents, un panorama des peurs dans les collections de la Bibliothèque patrimoniale, à la rencontre de sorcières, monstres, squelettes et assassins… Vous aimerez avoir peur !

A partir de 6 ans !.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

19 Avenue Gaston Lacoste Usine de Tramway

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



To celebrate All Saints? Day, we’re showing an animated film for children, and for parents, a panorama of fears in the collections of the Bibliothèque patrimoniale, with encounters with witches, monsters, skeletons and murderers… You’ll love being scared!

Ages 6 and up!

Para celebrar el Día de Todos los Santos, habrá una película de animación para los niños, y para los padres, un panorama de los miedos en las colecciones de la Biblioteca del Patrimonio, con encuentros con brujas, monstruos, esqueletos y asesinos… ¡Te encantará pasar miedo!

A partir de 6 años

Zur Feier von Allerheiligen wird ein Animationsfilm für Kinder gezeigt, und für die Eltern gibt es ein Panorama der Ängste in den Sammlungen der Nationalbibliothek, wo sie Hexen, Monstern, Skeletten und Mördern begegnen… Sie werden sich gerne fürchten!

Ab 6 Jahren!

