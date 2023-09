Jouer avec le patrimoine: « Le patrimoine en réalite virtuelle » 19 Avenue Gaston Lacoste Pau, 26 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Venez découvrir l’histoire en réalité virtuelle. A partir de 13 ans.

2023-10-26 fin : 2023-10-26 . EUR.

19 Avenue Gaston Lacoste Usine de Tramway

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Discover history in virtual reality. Ages 13 and up

Ven a descubrir la historia en realidad virtual. A partir de 13 años

Erleben Sie die Geschichte in virtueller Realität. Ab 13 Jahren

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Pau