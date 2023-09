Jouer avec le patrimoine: « Atelier d’initiation à l’art de l’enluminure pour enfants » 19 Avenue Gaston Lacoste Pau, 25 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Atelier d’initiation à l’art de l’enluminure pour enfants

(à partir de 7 ans)

• visite commentée de la bibliothèque patrimoniale pour les parents

Lors de cet atelier animé par Hélène Roche, les enfants découvrent les outils et matériaux du manuscrit médiéval et

réalisent une enluminure à emporter chez eux. Dans le même temps, les parents pourront découvrir les richesses de la

Bibliothèque patrimoniale..

2023-10-25 fin : 2023-10-25 15:30:00. EUR.

19 Avenue Gaston Lacoste Usine de Tramway

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Introductory illumination workshop for children

(ages 7 and up)

? guided tour of the heritage library for parents

In this workshop led by Hélène Roche, children learn about the tools and materials used in medieval manuscripts and

and create an illuminated manuscript to take home. At the same time, parents can discover the riches of the Bibliothèque patrimoniale

Heritage library.

Taller de iniciación al arte de la iluminación para niños

(a partir de 7 años)

visita guiada a la biblioteca patrimonial para padres

Durante este taller, dirigido por Hélène Roche, los niños conocerán las herramientas y los materiales utilizados en los manuscritos medievales y crearán una iluminación para llevarse a casa

y crearán un manuscrito iluminado para llevárselo a casa. Al mismo tiempo, los padres podrán descubrir las riquezas de la

Biblioteca del Patrimonio.

Workshop für Kinder zur Einführung in die Kunst der Buchmalerei

(ab 7 Jahren)

? kommentierte Führung durch die Bibliothek für Eltern

In diesem von Hélène Roche geleiteten Workshop lernen die Kinder die Werkzeuge und Materialien eines mittelalterlichen Manuskripts kennen und

fertigen eine Buchmalerei an, die sie mit nach Hause nehmen können. Zur gleichen Zeit können die Eltern die Schätze der

Bibliothek des Kulturerbes.

Mise à jour le 2023-08-31 par OT Pau