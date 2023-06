Exposition en musique « A l’ombre des cabanes » 19 Avenue du Président Wilson Parthenay, 17 juin 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

C’est l’occasion de venir découvrir les différentes activités musicales proposées à l’École de musique.

Concert : exposition en musique le samedi 17 juin à 18h30 à l’école de musique : « A l’ombre des cabanes », réalisées par les 12-15 ans de l’école d’arts plastiques, dans le cadre du festival AH ?

Pour plus de renseignement, vous pouvez joindre l’Ecole de Musique..

19 Avenue du Président Wilson École de musique Georges-Migot

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



It’s a chance to discover the different musical activities on offer at the School of Music.

Concert: musical exhibition on Saturday June 17 at 6:30 pm at the music school: « A l’ombre des cabanes », created by 12-15 year-olds from the art school, as part of the AH? festival

For more information, you can contact the School of Music.

Esta es tu oportunidad para descubrir las diferentes actividades musicales que se ofrecen en la Escuela de Música.

Concierto: exposición con música el sábado 17 de junio a las 18.30 h en la escuela de música: « A l’ombre des cabanes », creado por jóvenes de 12 a 15 años de la escuela de arte, en el marco del festival AH?

Para más información, póngase en contacto con la Escuela de Música.

Dies ist eine gute Gelegenheit, um die verschiedenen musikalischen Aktivitäten kennenzulernen, die an der Musikschule angeboten werden.

Konzert: Ausstellung mit Musik am Samstag, den 17. Juni um 18.30 Uhr in der Musikschule: « A l’ombre des cabanes » (Im Schatten der Hütten), die von den 12- bis 15-Jährigen der Kunstschule im Rahmen des Festivals AH?

Für weitere Informationen können Sie die Musikschule erreichen.

