Atelier calligraphie 19 Avenue du Plan d’Eau Bussière-Galant, 20 février 2024, Bussière-Galant.

Bussière-Galant Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-20 14:00:00

fin : 2024-02-20

Direction le Japon avec une initiation à la calligraphie. Découvrez cette technique d’écriture ancestrale et repartez avec vos créations. Sur inscription, à partir de 10 ans..



19 Avenue du Plan d’Eau

Bussière-Galant 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus