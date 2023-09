Concert au Tiers-Lieu Amassa 19 avenue du Général Baron Maransin Lourdes, 20 septembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Le mercredi 20 septembre 2023 à partir de 20h30 au Tiers Lieu Amassa, venez écouter le chanteur Joshua qui interprètera des musiques souls et contemporaines.

Ensuite, la scène sera ouverte à toutes personnes souhaitant accompagner Joshua avec des instruments ou leurs voix.

Repas partagé avant le concert entre 20h et 20h30 : chaque participant amène quelque chose à partager.

Participation libre, sans inscription.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

2023-09-20 20:30:00 fin : 2023-09-20 21:30:00. .

19 avenue du Général Baron Maransin LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



On Wednesday, September 20, 2023 starting at 8:30pm at Tiers Lieu Amassa, come and listen to singer Joshua, who will be performing soul and contemporary music.

Afterwards, the stage will be open to anyone wishing to accompany Joshua with instruments or vocals.

Pre-concert meal between 8pm and 8:30pm: each participant brings something to share.

Participation free, no registration required.

For further information, please contact us below.

El miércoles 20 de septiembre de 2023 a partir de las 20.30 h en el Tiers Lieu Amassa, venga a escuchar al cantante Joshua interpretando música soul y contemporánea.

Después, el escenario estará abierto a todos los que deseen acompañar a Joshua con instrumentos o voces.

Antes del concierto, entre las 20.00 y las 20.30 horas, se servirá una comida para compartir.

La participación es gratuita, no es necesario inscribirse.

Para más información, póngase en contacto con nosotros.

Am Mittwoch, den 20. September 2023 ab 20:30 Uhr im Tiers Lieu Amassa können Sie dem Sänger Joshua zuhören, der soulige und zeitgenössische Musik vorträgt.

Anschließend ist die Bühne offen für alle, die Joshua mit Instrumenten oder ihrer Stimme begleiten möchten.

Gemeinsames Essen vor dem Konzert zwischen 20 Uhr und 20.30 Uhr: Jeder Teilnehmer bringt etwas zum Teilen mit.

Freie Teilnahme, keine Anmeldung erforderlich.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

