Exposition « pierres fantastiques » au Tiers-Lieu Amassa 19 avenue du Général Baron Maransin Lourdes, 19 juillet 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Exposition du 19 au 22 juillet au Tiers-Lieu Amassa à Lourdes : « Pierres Fantastiques ou les messagères de l’eau ».

Des minéraux aux formes stupéfiantes trouvés dans les Pyrénées début du 21 siècle dévoilés au grand public. Un évènement Scott Production.

Histoire d’une incroyable découverte . De quoi faire rêver! Le public pourra découvrir à partir du 19 juillet jusqu’au 22 juillet au Tiers-Lieu Amassa ces minéraux énigmatiques, des objets hors normes cachés dans un grenier depuis de nombreuses années et révélés enfin au grand public..

A ce jour, personne n’est en mesure d’expliquer leurs formes intrigantes parfois inquiétantes. L’eau, l’érosion et les millions d’années seraient les créateurs de ces sculptures si envoutantes. Victor Hugo dans son « Voyage aux Pyrénées » avait décrit de telles formes.

Cette exposition sera suivie d’un spectacle. L’auteur et comédien Rémy Riflade nous entraine dans l’histoire fascinante et pourtant bien réelle de ces découvertes.

« Janvier 2005, il pleut ce jour là , l’eau ruisselle de partout. Soudain, derrière un rocher , j’aperçois dans la boue un œil morne qui me regarde, je m’approche, ce n’est pas un œil mais une pierre qui a une forme humaine et qui semble murmurer…. »

Entrée 8€.

2023-07-19 fin : 2023-07-22 . .

19 avenue du Général Baron Maransin LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Exhibition from July 19 to 22 at the Tiers-Lieu Amassa in Lourdes: « Pierres Fantastiques ou les messagères de l’eau ».

Stunningly shaped minerals found in the Pyrenees at the beginning of the 21st century unveiled to the general public. A Scott Production event.

The story of an incredible discovery. Enough to make you dream! From July 19 to July 22 at Tiers-Lieu Amassa, the public will be able to discover these enigmatic minerals, extraordinary objects hidden in an attic for many years and finally revealed to the general public…

To date, no one has been able to explain their intriguing and sometimes disturbing shapes. Water, erosion and millions of years are thought to have created these bewitching sculptures. Victor Hugo described such shapes in his « Voyage aux Pyrénées ».

The exhibition will be followed by a show. Author and actor Rémy Riflade takes us into the fascinating yet very real story of these discoveries.

« January 2005, it’s raining that day, water dripping everywhere. Suddenly, behind a rock, I catch a glimpse of a sullen eye staring at me through the mud. I move closer, and it’s not an eye, but a stone in human form that seems to be whispering…. »

Admission 8?

Exposición del 19 al 22 de julio en el Tiers-Lieu Amassa de Lourdes: « Pierres Fantastiques ou les messagères de l’eau ».

Minerales de formas sorprendentes encontrados en los Pirineos a principios del siglo XXI revelados al gran público. Un evento de Scott Production.

La historia de un descubrimiento increíble. Para soñar Del 19 al 22 de julio, en el Tiers-Lieu Amassa, el público podrá descubrir estos enigmáticos minerales, objetos extraordinarios escondidos en un desván durante muchos años y finalmente revelados al gran público…

Hasta la fecha, nadie ha sido capaz de explicar sus intrigantes y a veces inquietantes formas. Se cree que el agua, la erosión y millones de años han creado estas hechizantes esculturas. Victor Hugo describió estas formas en su « Voyage aux Pyrénées ».

Esta exposición irá seguida de un espectáculo. El escritor y actor Rémy Riflade nos adentrará en la fascinante y real historia de estos descubrimientos.

« Enero de 2005, ese día llueve, el agua gotea por todas partes. De repente, detrás de un peñasco, veo un ojo hosco que me mira desde el barro. Me acerco y no es un ojo, sino una piedra con forma de hombre que parece susurrar…. »

¿Admisión 8?

Ausstellung vom 19. bis 22. Juli im Tiers-Lieu Amassa in Lourdes: « Pierres Fantastiques ou les messagères de l’eau » (Fantastische Steine oder die Botschafterinnen des Wassers).

Mineralien mit verblüffenden Formen, die Anfang des 21. Jahrhunderts in den Pyrenäen gefunden wurden, werden der breiten Öffentlichkeit enthüllt. Eine Veranstaltung von Scott Production.

Die Geschichte einer unglaublichen Entdeckung. Eine Geschichte zum Träumen! Die Öffentlichkeit kann vom 19. Juli bis zum 22. Juli im Tiers-Lieu Amassa diese rätselhaften Mineralien entdecken, außergewöhnliche Objekte, die seit vielen Jahren auf einem Dachboden versteckt waren und nun endlich der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden.

Bis heute ist niemand in der Lage, ihre faszinierenden und manchmal beunruhigenden Formen zu erklären. Wasser, Erosion und Millionen von Jahren sollen die Schöpfer dieser bezaubernden Skulpturen sein. Victor Hugo hatte in seiner « Reise zu den Pyrenäen » solche Formen beschrieben.

Im Anschluss an die Ausstellung findet eine Aufführung statt. Der Autor und Schauspieler Rémy Riflade nimmt uns mit in die faszinierende und doch sehr reale Geschichte dieser Entdeckungen.

« Januar 2005, es regnet an diesem Tag, das Wasser rinnt von überall her. Plötzlich sehe ich hinter einem Felsen im Schlamm ein stumpfes Auge, das mich anschaut, ich gehe näher heran, es ist kein Auge, sondern ein Stein, der eine menschliche Form hat und zu flüstern scheint…. »

Eintritt 8 ?

