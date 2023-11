Soirée déguisée et repas 19 Avenue du Champ-de-Mars Saint-Léonard-de-Noblat, 16 décembre 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Soirée déguisée lors d’un repas avec un menu spécial et une proposition surprenante avec ambiance conviviale et une surprise aux meilleures déguisements..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

19 Avenue du Champ-de-Mars

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Disguised evening meal with a special menu and a surprising proposal with a friendly atmosphere and a surprise for the best disguises.

Cena disfrazada con un menú especial y una propuesta sorprendente con un ambiente acogedor y una sorpresa para los mejores disfraces.

Kostümabend während eines Essens mit einem speziellen Menü und einem überraschenden Vorschlag mit geselliger Atmosphäre und einer Überraschung für die besten Verkleidungen.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de Noblat