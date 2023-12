Cet évènement est passé AFTER WORK – WINE ROOTS 19 Avenue d’Espondeilhan Servian Catégories d’Évènement: Hérault

AFTER WORK – WINE ROOTS
19 Avenue d'Espondeilhan
Servian, 16 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 19:30:00

fin : 2023-12-16 Venez profiter de cette dernière soirée « after work » avec pour thématique : Noël. Vous pourrez ainsi découvrir quelques pépites sur leur sélection au verre accompagné de leur carte d’accompagnements (planches, pan con tomate, douceur pour terminer …).

19 Avenue d’Espondeilhan

Servian 34290 Hérault Occitanie

