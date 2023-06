LOCA-VELO.FR 19 avenue des Sergents Agde, 30 juin 2023, Agde.

Agde,Hérault

Location de vélo : vélo de tourisme 5 vitesses, vélo enfant, VTT, Beach Cruiser, vélo à assistance électrique.

Livraison possible.

Réparation de cycles et vélo à assistance électrique. Pièces détachées..

19 avenue des Sergents

Agde 34300 Hérault Occitanie



Bike rental : 5 speed touring bike, child bike, mountain bike, beach cruiser, electric bike.

Delivery possible.

Repair of bicycles and electric bikes. Spare parts.

Alquiler de bicicletas: bicicleta de paseo de 5 velocidades, bicicleta para niños, bicicleta de montaña, bicicleta de playa, bicicleta eléctrica.

Entrega posible.

Reparación de bicicletas y bicicletas eléctricas. Piezas de recambio.

Fahrradverleih: 5-Gang-Tourenrad, Kinderrad, Mountainbike, Beach Cruiser, Fahrrad mit Elektrounterstützung.

Lieferung ist möglich.

Reparatur von Fahrrädern und Fahrrädern mit Elektrounterstützung. Ersatzteile.

