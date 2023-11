Marché de Noël 2024 19 Avenue des Écoles Tresses, 2 décembre 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

Plongez-vous dans la magie de Noël en découvrant les exposants du marché de Noël de Tresses, dans la salle du Reflet. Plus de 50 exposants vous présenteront leurs produits d’artisanat : maroquinerie, bijoux, décorations, jeux de société, produits du Sud-ouest… Diverses animations seront organisées pour les enfants : chasse aux lutins, boite à lettres du Père Noël, ateliers carte de vœux… Vous pourrez même participer au concours du plus beau (ou moche ?) pull de Noël ! Un stand de petite restauration et boissons chaudes sera prévu pour vous réchauffer. Entrée libre..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. EUR.

19 Avenue des Écoles Salle Le Reflet

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Immerse yourself in the magic of Christmas by discovering the exhibitors at the Tresses Christmas Market, in the Salle du Reflet. More than 50 exhibitors will be showcasing their handicrafts: leather goods, jewelry, decorations, board games, Southwestern products… A variety of activities will be organized for children: an elf hunt, Santa’s letterbox, greetings card workshops… You can even take part in a competition to find the most beautiful (or ugly?) Christmas sweater! There will also be a stand serving snacks and hot drinks to keep you warm. Free admission.

Sumérjase en la magia de la Navidad descubriendo los expositores del mercado navideño de Tresses, en la Salle du Reflet. Más de 50 expositores presentarán sus productos artesanales: marroquinería, joyería, decoración, juegos de mesa, productos del Suroeste, etc. También habrá diversas actividades para los niños, como la caza del duende, el buzón de Papá Noel y talleres de tarjetas de felicitación. Incluso se podrá participar en el concurso del jersey navideño más bonito (¿o feo?) También habrá un puesto de bocadillos y bebidas calientes para entrar en calor. La entrada es gratuita.

Tauchen Sie in den Zauber von Weihnachten ein und entdecken Sie die Aussteller des Weihnachtsmarkts von Tresses im Saal des Reflet. Mehr als 50 Aussteller präsentieren Ihnen ihre kunsthandwerklichen Produkte: Lederwaren, Schmuck, Dekorationen, Gesellschaftsspiele, Produkte aus dem Südwesten… Für Kinder werden verschiedene Veranstaltungen organisiert: Wichteljagd, Briefkasten des Weihnachtsmanns, Wunschkarten-Workshops… Sie können sogar am Wettbewerb um den schönsten (oder hässlichsten?) Weihnachtspullover teilnehmen! Ein Stand mit kleinen Snacks und heißen Getränken sorgt dafür, dass Sie sich aufwärmen können. Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT de l’Entre-deux-Mers