Ciné-concert « The Bear » 19 Avenue des Écoles Tresses, 12 novembre 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

Un ciné-concert pour jeune public, à partir de 3 ans, se tiendra au sein de la salle Le Reflet. Vous y découvrirez le film d’animation The Bear qui narre les pérégrinations d’un ours polaire sur sa banquise, accompagné par deux musiciens présents sur la scène du Reflet. Une expérience originale qui ravira petits et grands. Durée : 35 minutes..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 17:00:00. EUR.

19 Avenue des Écoles Salle Le Reflet

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



A ciné-concert for young audiences, aged 3 and over, will be held at Le Reflet. You’ll discover the animated film The Bear, which narrates the peregrinations of a polar bear on his ice floe, accompanied by two musicians on stage at Le Reflet. An original experience that will delight young and old alike. Running time: 35 minutes.

En Le Reflet tendrá lugar un cine-concierto para el público infantil, a partir de 3 años. Descubrirá la película de animación El Oso, que narra las andanzas de un oso polar en su témpano de hielo, acompañado por dos músicos en el escenario de Le Reflet. Una experiencia original que hará las delicias de grandes y pequeños. Duración: 35 minutos.

Ein Filmkonzert für ein junges Publikum ab 3 Jahren findet im Saal Le Reflet statt. Sie werden den Animationsfilm The Bear sehen, der die Wanderungen eines Eisbären auf seiner Eisscholle erzählt, begleitet von zwei Musikern, die auf der Bühne des Le Reflet anwesend sind. Ein originelles Erlebnis, das Groß und Klein begeistern wird. Dauer: 35 Minuten.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT de l’Entre-deux-Mers