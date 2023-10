Vide-atelier des créatifs avec vente de créations 19 Avenue des Écoles Tresses, 21 octobre 2023, Tresses.

Tresses,Gironde

La Mairie de Tresses invite les particuliers à exposer leurs créations lors d’un vide-atelier à la salle Le Reflet. Le projet a été proposé et retenu dans le cadre du Budget participatif tressois 2023. Il est nécessaire de s’inscrire auprès de la mairie de Tresses pour avoir un emplacement et une table. Un prix réduit est offert aux habitants de la commune (se munir d’un justificatif de domicile). Une partie des gains sera reversée à la Ligue contre le cancer en Gironde..

2023-10-21 fin : 2023-10-21 17:00:00. EUR.

19 Avenue des Écoles Salle Le Reflet

Tresses 33370 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Mairie de Tresses is inviting private individuals to exhibit their creations at a « vide-atelier » at the Salle Le Reflet. The project was proposed and selected as part of the Tresses 2023 Participatory Budget. You need to register with the Tresses town hall to obtain a site and a table. A reduced price is offered to local residents (please bring proof of address). Part of the proceeds will be donated to the Ligue contre le cancer en Gironde.

La Mairie de Tresses invita a los particulares a exponer sus creaciones en un taller-venta en la Salle Le Reflet. El proyecto fue propuesto y seleccionado en el marco de los Presupuestos Participativos Tresses 2023. Es necesario inscribirse en el Ayuntamiento de Tresses para obtener un espacio y una mesa. Se ofrece un precio reducido a los residentes locales (se ruega traer un justificante de domicilio). Parte de la recaudación se donará a la Ligue contre le cancer en Gironde.

Die Stadtverwaltung von Tresses lädt Privatpersonen dazu ein, ihre Kreationen im Rahmen eines « vide-atelier » im Saal Le Reflet auszustellen. Das Projekt wurde im Rahmen des Tresses Participative Budget 2023 vorgeschlagen und ausgewählt. Sie müssen sich beim Rathaus von Tresses anmelden, um einen Standplatz und einen Tisch zu bekommen. Den Einwohnern der Gemeinde wird ein ermäßigter Preis angeboten (bitte Wohnortnachweis mitbringen). Ein Teil des Gewinns wird an die Krebsliga Gironde gespendet.

