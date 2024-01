Cet évènement est passé Exposition : Fais le toi-même si t’es pas content 19 Avenue des Alliés Montbéliard Catégories d’Évènement: Doubs

Début : 2023-09-22

fin : 2024-01-14 . Une exposition rétrospective et prospective conçue par Stéphane Prigent aka Kerozen avec la complicité de PES. F.L.T.M.S.T.P.C. est une maison de micro-édition qui publie des livres, des fanzines et des disques. Depuis 1999, elle rassemble et diffuse les pratiques d’artistes contemporain.es issu.es de différents horizons invité.es, par Stéphane Prigent, à répondre à des protocoles ou aux logiques sérielles qu’il orchestre. EUR.

19 Avenue des Alliés Le 19 Crac

Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

