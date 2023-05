Clôture de la saison 19 Avenue de Saint-Sauveur, 12 août 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Animation musicale avec le collectif le nid au bord de la piscine.

> Bar ouvert.

> Gratuit..

2023-08-12 à 14:00:00 ; fin : 2023-08-12 02:00:00. .

19 Avenue de Saint-Sauveur LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Musical animation with the collective le nid at the edge of the swimming pool.

> Open bar.

> Free of charge.

Animación musical con el colectivo nido junto a la piscina.

> Barra libre.

> Gratuito.

Musikalische Unterhaltung mit dem Kollektiv le nid am Rand des Pools.

> Bar geöffnet.

> Kostenlos.

