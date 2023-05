Concert Ben Armessen 19 Avenue de Saint-Sauveur, 29 juillet 2023, Luz-Saint-Sauveur.

Luz-Saint-Sauveur,Hautes-Pyrénées

Ben vous emmène dans son univers musical unique aux influences de la chanson française en passant par la culture hip hop et l’univers disney .

> Bar ouvert.

> Gratuit..

2023-07-29 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-29 23:00:00. .

19 Avenue de Saint-Sauveur LUZ-SAINT-SAUVEUR

Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie



Ben takes you into his unique musical universe with influences from French song, hip hop culture and the Disney universe.

> Open bar.

> Free.

Ben te adentra en su particular universo musical con influencias de la chanson francesa, la cultura hip hop y el universo Disney.

> Barra libre.

> Gratuito.

Ben nimmt dich mit in sein einzigartiges musikalisches Universum mit Einflüssen aus dem französischen Chanson über die Hip-Hop-Kultur bis hin zur Disney-Welt.

> Bar geöffnet.

> Kostenlos.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT de Luz St Sauveur|CDT65