La recyclerie RAMDAM fête ses 1 an 19 Avenue de Guyenne Eymet, 18 novembre 2023, Eymet.

Eymet,Dordogne

La recyclerie RAMDAM vous invite pour fêter ses 1 an. De la musique avec DJ Pedro, des jeux, une tombola et des boissons vous seront proposées pour célébrer cet événement. De plus vous pourrez chiner de la décoration de Noël ou bien trouver des idées cadeaux..

2023-11-18 fin : 2023-11-18 17:00:00. .

19 Avenue de Guyenne

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The RAMDAM recycling center invites you to celebrate its 1-year anniversary. Music with DJ Pedro, games, a tombola and drinks will be on offer to celebrate the event. You’ll also be able to bargain for Christmas decorations and gift ideas.

El centro de reciclaje RAMDAM te invita a celebrar su 1er aniversario. Habrá música con DJ Pedro, juegos, una tómbola y bebidas para celebrar el acontecimiento. También podrás encontrar adornos navideños e ideas para regalar.

Der Recyclingladen RAMDAM lädt Sie ein, sein einjähriges Bestehen zu feiern. Musik mit DJ Pedro, Spiele, eine Tombola und Getränke werden angeboten, um dieses Ereignis zu feiern. Außerdem können Sie nach Weihnachtsdekoration oder Geschenkideen stöbern.

Mise à jour le 2023-11-02 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides