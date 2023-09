50 ans de la MJC des fleurs et de la pépinière 19 Avenue de Buros Pau, 23 septembre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Cette année, la MJC des fleurs et le Centre social de la Pépinière fêtent leurs 50 ans.

Ainsi, les 23 et 24 septembre la MJC des Fleurs donne rendez-vous aux habitants du territoire pour deux jours de festivités..

2023-09-23 fin : 2023-09-24 . .

19 Avenue de Buros MJC des fleurs

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



This year, the MJC des fleurs and the Centre social de la Pépinière are celebrating their 50th anniversary.

On September 23 and 24, the MJC des Fleurs will be hosting two days of festivities for local residents.

Este año, el MJC des fleurs y el Centre social de la Pépinière celebran su 50 aniversario.

Los días 23 y 24 de septiembre, el MJC des Fleurs invita a los vecinos a dos días de fiesta.

In diesem Jahr feiern die MJC des fleurs und das Centre social de la Pépinière ihr 50-jähriges Bestehen.

So lädt das MJC des Fleurs am 23. und 24. September die Bewohner der Region zu zwei Tagen voller Feierlichkeiten ein.

Mise à jour le 2023-09-01 par OT Pau