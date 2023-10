Out of the blue 19 Avenue Alexandre Marquis Lourdes, 22 mars 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Immergés dans leur aquarium, Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder font de l’apnée une nouvelle discipline de cirque ! Faisant dialoguer sous l’eau qualité chorégraphique et capacité respiratoire, les deux circassiens reconnectent l’humain avec ses capacités aquatiques, originelles et primitives. Entre deux inspirations, ils offrent une plongée dans le présent, au plus profond de nous-mêmes.

Derrière la performance de ces deux nageurs apnéistes aguerris, se niche la pensée d’un monde auquel il convient de ne pas céder tout de go : notre monde, terriblement autocentré et autodestructeur. L’apnée, parce qu’elle requiert une attention aiguë à l’instant présent, réclame un état de conscience et de confiance où l’écoute de soi, de son environnement, des autres, prime. Un état d’attention au monde qui nous entoure et plus surprenant, dans la lenteur supposée des mouvements, s’esquisse comme un retour aux sources…

Out of the blue invite à reprendre goût avec l’eau, à éveiller les sens et les instincts primitifs. Une performance unique, où la réalité du monde terrestre laisse place à la rêverie du monde aquatique..

2024-03-22 fin : 2024-03-22 . .

19 Avenue Alexandre Marquis Espace Robert Hossein

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Immersed in their aquarium, Frédéri Vernier and Sébastien Davis-VanGelder turn apnea into a new circus discipline! Underwater, the two circus artists combine choreographic quality and breathing capacity, reconnecting humans with their original, primitive aquatic capacities. Between two inspirations, they offer a plunge into the present, deep inside ourselves.

Behind the performance of these two seasoned freediver swimmers lies the thought of a world that we must not give in to out of hand: our own terribly self-centred and self-destructive world. Freediving, because it requires acute attention to the present moment, calls for a state of awareness and confidence in which listening to oneself, one?s environment and others is paramount. A state of attention to the world around us and, more surprisingly, in the supposed slowness of movement, a return to our roots?

Out of the blue invites us to reacquaint ourselves with water, to awaken our senses and primitive instincts. A unique performance, where the reality of the terrestrial world gives way to the reverie of the aquatic world.

Inmersos en su acuario, Frédéri Vernier y Sébastien Davis-VanGelder han convertido la apnea en una nueva disciplina circense Combinando calidad coreográfica y capacidad respiratoria bajo el agua, los dos artistas circenses vuelven a conectar al ser humano con sus capacidades acuáticas originales y primitivas. Entre dos inspiraciones, ofrecen una zambullida en el presente, en las profundidades de nosotros mismos.

Detrás de la actuación de estos dos avezados nadadores de apnea se esconde el pensamiento de un mundo al que no debemos rendirnos sin más: nuestro propio mundo, terriblemente egocéntrico y autodestructivo. La apnea, al requerir una atención aguda al momento presente, exige un estado de conciencia y confianza en el que la escucha de uno mismo, del entorno y de los demás es primordial. Un estado de atención al mundo que nos rodea y, lo que es más sorprendente, en la supuesta lentitud de los movimientos, un retorno a nuestras raíces?

Out of the blue nos invita a reencontrarnos con el agua, a despertar nuestros sentidos y nuestros instintos primitivos. Un espectáculo único, donde la realidad del mundo terrestre deja paso al ensueño del mundo acuático.

In ihrem Aquarium machen Frédéri Vernier und Sébastien Davis-VanGelder aus dem Apnoe-Tauchen eine neue Zirkusdisziplin! Indem sie unter Wasser choreografische Qualität und Atemkapazität miteinander in Dialog bringen, verbinden die beiden Zirkusartisten den Menschen wieder mit seinen ursprünglichen und primitiven Wasserfähigkeiten. Zwischen zwei Atemzügen tauchen sie in die Gegenwart ein, in unser tiefstes Inneres.

Hinter der Leistung dieser beiden erfahrenen Apnoe-Schwimmer verbirgt sich der Gedanke an eine Welt, der wir nicht sofort nachgeben sollten: unsere Welt, die so schrecklich selbstzentriert und selbstzerstörerisch ist. Da das Freitauchen eine akute Aufmerksamkeit für den gegenwärtigen Moment erfordert, verlangt es einen Zustand des Bewusstseins und des Vertrauens, in dem das Hören auf sich selbst, seine Umgebung und die anderen an erster Stelle steht. Ein Zustand der Aufmerksamkeit für die Welt, die uns umgibt, und, was noch überraschender ist, in der vermeintlichen Langsamkeit der Bewegungen zeichnet sich eine Rückkehr zu den Wurzeln ab?

Out of the blue lädt dazu ein, wieder Geschmack am Wasser zu finden, die Sinne und Urinstinkte zu wecken. Eine einzigartige Performance, bei der die Realität der irdischen Welt der Verträumtheit der Wasserwelt weicht.

Mise à jour le 2023-10-24 par CDT65|CDT65