Lourdes,Hautes-Pyrénées

Laissez vous plonger dans une parenthèse de poésie subaquatique les 20, 21 et 22 mars 2024 à l’espace Robert Hossein à Lourdes avec le spectacle « Out of the Blue » en partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.

Immergés dans leur aquarium, Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder font de l’apnée une nouvelle discipline de cirque ! Faisant dialoguer sous l’eau qualité chorégraphique et capacité respiratoire, les deux circassiens reconnectent l’humain avec ses capacités aquatiques, originelles et primitives. Entre deux inspirations, ils offrent une plongée dans le présent, au plus profond de nous-mêmes.

« Out of the blue » invite à reprendre goût avec l’eau, à éveiller les sens et les instincts primitifs. Une performance unique, où la réalité du monde terrestre laisse place à la rêverie du monde aquatique.

> Mercredi 20 mars à 17 h

> Jeudi 21 mars à 20 h 30

> Vendredi 22 mars à 19 h

Dès 8 ans

Durée : 1 h

Production et diffusion AY-ROOP

Ce spectacle est porté par l’association La Dérive

création et interprétation Frédéri Vernier et Sébastien Davis-VanGelder

Tarifs :

de 6 à 12€ : voir les conditions tarifaires page 51 du document ci-dessous.

Billetteries :

– Office de Tourisme de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutes avant chaque représentation

– via les liens ci-dessous

Informations complémentaires et réservations ci-dessous..

Immerse yourself in an interlude of underwater poetry on March 20, 21 and 22, 2024 at the Espace Robert Hossein in Lourdes with the show « Out of the Blue » in partnership with Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.

Immersed in their aquarium, Frédéri Vernier and Sébastien Davis-VanGelder turn apnea into a new circus discipline! Underwater, the two circus artists combine choreographic quality and breathing capacity, reconnecting humans with their original, primitive aquatic capacities. Between two inspirations, they offer a plunge into the present, into the depths of ourselves.

« Out of the Blue » invites us to reacquaint ourselves with water, awakening our senses and primitive instincts. A unique performance, where the reality of the terrestrial world gives way to the reverie of the aquatic world.

> Wednesday, March 20, 5 p.m

> Thursday, March 21, 8:30 p.m

> Friday, March 22, 7 p.m

Ages 8 and up

Running time: 1 h

Produced and presented by AY-ROOP

This show is supported by the association La Dérive

created and performed by Frédéri Vernier and Sébastien Davis-VanGelder

Prices :

from 6 to 12? : see pricing conditions on page 51 of the document below.

Tickets at

– Lourdes Tourist Office (place du Champ Commun)

– 45 minutes before each performance

– via the links below

Further information and reservations below.

Sumérjase en un interludio de poesía submarina los días 20, 21 y 22 de marzo de 2024 en el Espace Robert Hossein de Lourdes con el espectáculo « Out of the Blue » en colaboración con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.

Inmersos en su acuario, Frédéri Vernier y Sébastien Davis-VanGelder convierten la apnea en una nueva disciplina circense Combinando calidad coreográfica y capacidad respiratoria bajo el agua, los dos artistas circenses reconectan al ser humano con sus capacidades acuáticas primitivas y originales. Entre dos inspiraciones, ofrecen una zambullida en el presente, en las profundidades de nosotros mismos.

« Out of the blue » nos invita a reencontrarnos con el agua, a despertar nuestros sentidos y nuestros instintos primitivos. Un espectáculo único, donde la realidad del mundo terrestre deja paso al ensueño del mundo acuático.

> Miércoles 20 de marzo a las 17.00 h

> Jueves 21 de marzo a las 20.30 h

> Viernes 22 de marzo a las 19.00 h

A partir de 8 años

Duración: 1 hora

Producido y presentado por AY-ROOP

Este espectáculo cuenta con el apoyo de la asociación La Dérive

creado e interpretado por Frédéri Vernier y Sébastien Davis-VanGelder

Precios :

de 6 a 12?: véanse las condiciones de precio en la página 51 del documento que figura a continuación.

Entradas en

– Oficina de Turismo de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutos antes de cada representación

– a través de los enlaces siguientes

Más información y reservas a continuación.

Lassen Sie sich am 20., 21. und 22. März 2024 im Espace Robert Hossein in Lourdes mit der Aufführung « Out of the Blue » in Partnerschaft mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées, in eine Klammer der Unterwasserpoesie eintauchen.

Frédéri Vernier und Sébastien Davis-VanGelder, die in ihr Aquarium eintauchen, machen aus dem Apnoe-Tauchen eine neue Zirkusdisziplin! Die beiden Zirkusartisten lassen unter Wasser choreografische Qualität und Atemkapazität miteinander in Dialog treten und verbinden den Menschen wieder mit seinen ursprünglichen und primitiven Wasserfähigkeiten. Zwischen zwei Atemzügen tauchen sie in die Gegenwart ein, in unser tiefstes Inneres.

« Out of the blue » lädt dazu ein, wieder Geschmack am Wasser zu finden und die Sinne und Urinstinkte zu wecken. Eine einzigartige Performance, bei der die Realität der irdischen Welt der Verträumtheit der Wasserwelt weicht.

> Mittwoch, 20. März um 17 Uhr

> Donnerstag, 21. März um 20:30 Uhr

> Freitag, 22. März um 19 Uhr

Ab 8 Jahren

Dauer: 1 Std

Produktion und Verbreitung AY-ROOP

Diese Aufführung wird von der Association La Dérive getragen

kreation und Interpretation Frédéri Vernier und Sébastien Davis-VanGelder

Preise:

von 6 bis 12? : siehe Tarifbedingungen auf Seite 51 des untenstehenden Dokuments.

Kartenvorverkaufsstellen:

– Fremdenverkehrsamt von Lourdes (Place du Champ Commun)

– 45 Minuten vor jeder Vorstellung

– über die folgenden Links

Weitere Informationen und Reservierungen unten.

