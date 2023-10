Spectacle « Bleu » 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes, 7 mars 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Découvrez le spectacle de danse « Bleu » à l’espace Robert Hossein de Lourdes le jeudi 7 mars 2024 à 14h30 et 20h30, en partenariat avec Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.

La compagnie La Zampa compose un poème visuel et chorégraphique fait de moments d’apparition et de commencements, inspiré de l’histoire de la couleur bleu.

Magali Milian et Romuald Luydlin invitent le public, placé au plus près des interprètes dans un dispositif tri-frontal, à expérimenter l’abstraction et à goûter « au plaisir d’entrer dans les profondeurs ». À la fois cachés et exposés à l’intérieur d’un étroit cube de tulle foncé, deux corps dérivent de métamorphose en métamorphose. Plus troublant et mystérieux que sombre et inquiétant, leur bleu profond dessine un autre espace-temps, résolument pluriel et contrasté.

Une expérience des sens. Une troublante immersion.

Dès 15 ans

Durée : 50 minutes

production La Zampa

chorégraphie Magali Milian, Romuald Luydlin

avec Magali Milian, Anna Vanneau

musique Marc Sens

Tarifs :

de 6 à 12€ : voir les conditions tarifaires page 51 du document ci-dessous.

Billetteries :

– Office de Tourisme de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutes avant chaque représentation

– via les liens ci-dessous

Informations complémentaires et réservations ci-dessous..

2024-03-07 20:30:00 fin : 2024-03-07 . .

19 avenue Alexandre Marqui LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Discover the dance show « Bleu » at the Espace Robert Hossein in Lourdes on Thursday March 7, 2024 at 2.30pm and 8.30pm, in partnership with Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.

La Zampa company composes a visual and choreographic poem of moments of appearance and beginnings, inspired by the history of the color blue.

Magali Milian and Romuald Luydlin invite the audience, placed as close as possible to the performers in a tri-frontal set-up, to experiment with abstraction and enjoy « the pleasure of entering the depths ». Both hidden and exposed inside a narrow cube of dark tulle, two bodies drift from metamorphosis to metamorphosis. More disturbing and mysterious than dark and ominous, their deep blue outlines another space-time, resolutely plural and contrasting.

An experience for the senses. An unsettling immersion.

Ages 15 and up

Running time: 50 minutes

production La Zampa

choreography Magali Milian, Romuald Luydlin

with Magali Milian, Anna Vanneau

music Marc Sens

Prices :

from 6 to 12? : see pricing conditions on page 51 of the document below.

Tickets at

– Lourdes Tourist Office (place du Champ Commun)

– 45 minutes before each performance

– via the links below

Further information and reservations below.

Descubra el espectáculo de danza « Bleu » en el Espace Robert Hossein de Lourdes el jueves 7 de marzo de 2024 a las 14:30 y 20:30 horas, en colaboración con Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.

La compañía La Zampa ha compuesto un poema visual y coreográfico compuesto por momentos de aparición y comienzos, inspirado en la historia del color azul.

Magali Milian y Romuald Luydlin invitan al público, situado lo más cerca posible de los intérpretes en un montaje trifrontal, a experimentar con la abstracción y a disfrutar del « placer de entrar en las profundidades ». Escondidos y expuestos a la vez dentro de un estrecho cubo de tul oscuro, dos cuerpos derivan de metamorfosis en metamorfosis. Más inquietantes y misteriosos que oscuros y perturbadores, sus contornos azul oscuro otro espacio-tiempo, decididamente plural y lleno de contrastes.

Una experiencia para los sentidos. Una inmersión inquietante.

A partir de 15 años

Duración: 50 minutos

producción La Zampa

coreografía Magali Milian, Romuald Luydlin

con Magali Milian, Anna Vanneau

música Marc Sens

Precios :

de 6 a 12?: véanse las condiciones de precios en la página 51 del documento que figura a continuación.

Entradas en :

– Oficina de Turismo de Lourdes (place du Champ Commun)

– 45 minutos antes de cada representación

– a través de los enlaces siguientes

Más información y reservas a continuación.

Erleben Sie die Tanzaufführung « Bleu » im Espace Robert Hossein in Lourdes am Donnerstag, den 7. März 2024 um 14.30 und 20.30 Uhr in Zusammenarbeit mit Le Parvis, scène nationale Tarbes Pyrénées.

Die Kompanie La Zampa komponiert ein visuelles und choreografisches Gedicht aus Momenten des Erscheinens und der Anfänge, das von der Geschichte der Farbe Blau inspiriert ist.

Magali Milian und Romuald Luydlin laden das Publikum ein, in einer dreifrontigen Anordnung ganz nah an die Darsteller heranzukommen, mit Abstraktion zu experimentieren und « das Vergnügen zu genießen, in die Tiefe zu gehen ». In einem schmalen Kubus aus dunklem Tüll sind zwei Körper gleichzeitig versteckt und exponiert und treiben von Metamorphose zu Metamorphose. Ihr tiefes Blau ist eher verwirrend und geheimnisvoll als düster und beunruhigend und zeichnet eine andere Raumzeit, die entschieden pluralistisch und kontrastreich ist.

Eine Erfahrung der Sinne. Ein beunruhigendes Eintauchen.

Ab 15 Jahren

Dauer: 50 Minuten

produktion La Zampa

choreografie Magali Milian, Romuald Luydlin

mit Magali Milian, Anna Vanneau

musik Marc Sens

Tarife:

von 6 bis 12? : siehe Tarifbedingungen Seite 51 des untenstehenden Dokuments.

Kartenvorverkaufsstellen:

– Fremdenverkehrsamt von Lourdes (Place du Champ Commun)

– 45 Minuten vor jeder Vorstellung

– über die folgenden Links

Weitere Informationen und Reservierungen unten.

