Spectacle « Certifié Mado » 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes, 26 janvier 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

Assistez au spectacle de Noëlle Perna et Richard Chambrier « Certifié Mado » à l’espace Robert Hossein à Lourdes le vendredi 26 janvier 2024 à 20h30 !

Guest Star : Robin Gomez

Billetterie disponible prochainement.

Informations aux coordonnées ci-dessous..

19 avenue Alexandre Marqui LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



Attend Noëlle Perna and Richard Chambrier’s show « Certifié Mado » at the Espace Robert Hossein in Lourdes on Friday, January 26, 2024 at 8:30pm!

Guest Star : Robin Gomez

Tickets available soon.

For further information, please contact us at the address below.

Asista al espectáculo « Certifié Mado » de Noëlle Perna y Richard Chambrier en el Espace Robert Hossein de Lourdes el viernes 26 de enero de 2024 a las 20.30 h

Invitado: Robin Gomez

Entradas disponibles próximamente.

Para más información, póngase en contacto con nosotros en la dirección que figura a continuación.

Besuchen Sie die Show von Noëlle Perna und Richard Chambrier « Certifié Mado » im Espace Robert Hossein in Lourdes am Freitag, den 26. Januar 2024 um 20.30 Uhr!

Gaststar: Robin Gomez

Eintrittskarten sind in Kürze erhältlich.

Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

