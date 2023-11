Concert du Nouvel An 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes, 7 janvier 2024, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

La Ville de Lourdes vous propose d’assister au traditionnel concert du Nouvel An le dimanche 7 janvier 2024.

Avec l’Alliance Musicale de Lourdes.

Début du concert : 17h00

Concert gratuit..

2024-01-07 17:00:00 fin : 2024-01-07 . .

19 avenue Alexandre Marqui LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



The City of Lourdes invites you to attend the traditional New Year’s concert on Sunday, January 7, 2024.

With the Alliance Musicale de Lourdes.

Concert starts: 5:00 pm

Free concert.

La Ciudad de Lourdes le invita a asistir al tradicional concierto de Año Nuevo el domingo 7 de enero de 2024.

Con la Alliance Musicale de Lourdes.

Inicio del concierto: 17:00

Concierto gratuito.

Die Stadt Lourdes bietet Ihnen die Möglichkeit, am Sonntag, dem 7. Januar 2024, das traditionelle Neujahrskonzert zu besuchen.

Mit der Alliance Musicale de Lourdes.

Beginn des Konzerts: 17.00 Uhr

Kostenloses Konzert.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de Lourdes|CDT65