Grand concert de la Sainte Cécile 19 avenue Alexandre Marqui Lourdes, 19 novembre 2023, Lourdes.

Lourdes,Hautes-Pyrénées

A l’occasion de la Sainte Cécile, la Ville de Lourdes propose un concert commun avec les groupes et les sociétés musicales lourdaise, le dimanche 19 novembre 2023 à 17 h à l’Espace Robert Hossein.

Groupes participant à cette manifestation :

– Accordéon Club de Lourdes,

– Alliance Musicale de Lourdes,

– Chanteurs Montagnards de Lourdes,

– Chorale Coecilia,

– Pyrénéa Chœur de femmes de Lourdes,

Concert Gratuit. Libre participation au profit de l’association « Le Toit du Choeur » pour la restauration de l’église paroissiale.

Informations complémentaires aux coordonnées ci-dessous..

2023-11-19 17:00:00 fin : 2023-11-19 . .

19 avenue Alexandre Marqui LOURDES

Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie



To celebrate Saint Cecilia’s Day, the City of Lourdes is organizing a joint concert with local bands and musical societies on Sunday November 19, 2023 at 5 pm at the Espace Robert Hossein.

Groups taking part in this event:

– Accordéon Club de Lourdes,

– Alliance Musicale de Lourdes,

– Chanteurs Montagnards de Lourdes,

– Chorale Coecilia,

– Pyrénéa Ch?ur de femmes de Lourdes,

Free concert. Free participation in aid of the « Le Toit du Choeur » association for the restoration of the parish church.

Further information at the address below.

Para celebrar el día de Santa Cecilia, la Ciudad de Lourdes organiza un concierto conjunto con grupos y sociedades musicales locales el domingo 19 de noviembre de 2023 a las 17.00 h en el Espacio Robert Hossein.

Grupos que participan en este evento:

– Accordéon Club de Lourdes,

– Alliance Musicale de Lourdes,

– Chanteurs Montagnards de Lourdes,

– Coro Coecilia,

– Pyrénéa Ch?ur de femmes de Lourdes,

Concierto gratuito. Participación gratuita a beneficio de la asociación « Le Toit du Choeur » para la restauración de la iglesia parroquial.

Más información en los datos de contacto que figuran a continuación.

Anlässlich des Festes der Heiligen Cäcilie bietet die Stadt Lourdes am Sonntag, den 19. November 2023 um 17 Uhr im Espace Robert Hossein ein gemeinsames Konzert mit den Musikgruppen und -vereinen von Lourdes an.

An dieser Veranstaltung teilnehmende Gruppen :

– Accordéon Club de Lourdes,

– Alliance Musicale de Lourdes,

– Chanteurs Montagnards de Lourdes,

– Chorale Coecilia,

– Pyrénéa Ch?ur de femmes de Lourdes,

Konzert Kostenlos. Freie Teilnahme zugunsten des Vereins « Le Toit du Choeur » für die Restaurierung der Pfarrkirche.

Weitere Informationen unter den unten angegebenen Kontaktdaten.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT de Lourdes|CDT65