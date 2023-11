LES P’TITS ATELIERS 19 avenue Abbé Tarroux Bédarieux, 15 novembre 2023, Bédarieux.

Bédarieux,Hérault

La médiathèque Max Rouquette organise un atelier créatif le mercredi 15 novembre 2023 à 10h30. Au programme : découpage, origami…

Atelier à partir de 6 ans. Sur réservation au 04 67 95 99 70.

2023-11-15 10:30:00 fin : 2023-11-15 . .

19 avenue Abbé Tarroux

Bédarieux 34600 Hérault Occitanie



The Max Rouquette multimedia library is organizing a creative workshop on Wednesday November 15, 2023 at 10:30 am. On the program: decoupage, origami…

For ages 6 and up. Reservations required on 04 67 95 99 70

La biblioteca multimedia Max Rouquette organiza un taller creativo el miércoles 15 de noviembre de 2023 a las 10.30 h. En el programa: decoupage, papiroflexia…

Para niños a partir de 6 años. Es necesario reservar en el 04 67 95 99 70

Die Mediathek Max Rouquette organisiert am Mittwoch, den 15. November 2023 um 10:30 Uhr einen kreativen Workshop. Auf dem Programm stehen: Schneiden, Origami…

Workshop für Kinder ab 6 Jahren. Auf Reservierung unter 04 67 95 99 70

Mise à jour le 2023-11-09 par OT DU GRAND ORB