Mercredi 8 novembre de 21h à minuit a lieu un MIC Contest à La Forge Moderne. Les candidats sont invités à se présenter spontanément sur place à partir de 20h. Un jury départagera les meilleures rappeuses et rappeurs venus s’affronter lors de battles verbales.

Le ou la gagnante pourra se produire en première partie d’un concert le surlendemain !.

Wednesday November 8, from 9pm to midnight, an MIC Contest takes place at La Forge Moderne. Candidates are invited to present themselves spontaneously on site from 8pm. A panel of judges will select the best rappers to compete in verbal battles.

The winner will be invited to open a concert the day after!

El miércoles 8 de noviembre, de 21.00 a 24.00 horas, se celebrará un Concurso MIC en La Forge Moderne. Se invita a los candidatos a presentarse espontáneamente en el local a partir de las 20.00 horas. Un jurado seleccionará a los mejores raperos para que compitan en batallas verbales.

El ganador será invitado a asistir a un concierto al día siguiente

Am Mittwoch, den 8. November, findet von 21 Uhr bis Mitternacht ein MIC Contest in La Forge Moderne statt. Die Kandidaten sind eingeladen, sich ab 20 Uhr spontan vor Ort zu melden. Eine Jury wird die besten Rapperinnen und Rapper in verbalen Battles gegeneinander antreten lassen.

Der Gewinner oder die Gewinnerin darf am übernächsten Tag als Vorgruppe bei einem Konzert auftreten!

