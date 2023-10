Festival Pau Validé – Soirée Halloween hip-hop party 19 av gaston lacoste Pau, 31 octobre 2023, Pau.

Pau,Pyrénées-Atlantiques

Mardi 31 octobre de 18h à minuit, la Forge Moderne propose une soirée Halloween avec Kazzey et DJ First Mike aux platines.

Entrée libre..

2023-10-31 fin : 2023-10-31 00:00:00. EUR.

19 av gaston lacoste La Forge moderne

Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Tuesday October 31st from 6pm to midnight, La Forge Moderne hosts a Halloween party with Kazzey and DJ First Mike on the decks.

Free admission.

El martes 31 de octubre, de 18:00 a 24:00, la Fragua Moderna organiza una fiesta de Halloween con Kazzey y DJ First Mike a los platos.

Entrada gratuita.

Am Dienstag, den 31. Oktober von 18 Uhr bis Mitternacht veranstaltet die Forge Moderne einen Halloween-Abend mit Kazzey und DJ First Mike an den Plattentellern.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-23 par OT Pau