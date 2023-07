Bourse aux vêtements, jeux et puériculture 19 Av de la Tour Peyrat-le-Château, 11 octobre 2023, Peyrat-le-Château.

Peyrat-le-Château,Haute-Vienne

Bourse printemps-été. Puériculture et jouets. Dépôt : mercredi 11 et jeudi 12 octobre de 9h15 à 17h. Vente : vendredi 13 octobre, de 9h à 18h, et samedi 14 octobre, de 9h à 17h. Préimprimez votre liste sur notre site internte https://www.famillesrurales.org/peyrat-le-chateau/ ou la retirer au bureau de l’association Familles Rurales. 30 articles maximum (propres, en bon état, pas de sous-vêtement). Une liste par famille. Participation : 1€/dépôt..

2023-10-11 fin : 2023-10-14 17:30:00. .

19 Av de la Tour Association Familles rurales

Peyrat-le-Château 87470 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Spring-summer market. Childcare and toys. Storage: Wednesday, October 11 and Thursday, October 12, 9.15am to 5pm. Sale: Friday October 13, 9am-6pm, and Saturday October 14, 9am-5pm. Pre-print your list on our website https://www.famillesrurales.org/peyrat-le-chateau/ or pick it up at the Familles Rurales office. 30 items maximum (clean, in good condition, no underwear). One list per family. Participation: 1?/deposit.

Venta de primavera-verano. Guardería y juguetes. Entrega: miércoles 11 y jueves 12 de octubre, de 9.15 a 17.00 horas. Venta: viernes 13 de octubre, de 9.00 a 18.00 h, y sábado 14 de octubre, de 9.00 a 17.00 h. Imprime previamente tu lista en nuestra página web https://www.famillesrurales.org/peyrat-le-chateau/ o recógela en la oficina de la asociación Familles Rurales. 30 artículos como máximo (limpios, en buen estado, sin ropa interior). Una lista por familia. Participación: 1€ / fianza.

Börse für Frühling und Sommer. Kinderpflege und Spielzeug. Abgabe: Mittwoch, 11. und Donnerstag, 12. Oktober, von 9.15 bis 17 Uhr. Verkauf: Freitag, 13. Oktober, von 9 bis 18 Uhr, und Samstag, 14. Oktober, von 9 bis 17 Uhr. Drucken Sie Ihre Liste auf unserer Website internte https://www.famillesrurales.org/peyrat-le-chateau/ vor oder holen Sie sie im Büro des Vereins Familles Rurales ab. maximal 30 Artikel (sauber, in gutem Zustand, keine Unterwäsche). Eine Liste pro Familie. Teilnahme: 1?/Abgabe.

