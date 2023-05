19 Artiste·s et Collectifs Résidents du 6b Le 6b, 3 juin 2023, Saint-Denis.

Le samedi 03 juin 2023

de 20h00 à 06h00

.Tout public. gratuit

RER D / ligne H – Gare de Saint-Denis

Ligne 13 – Porte de Paris / Basilique Saint Denis

Tram 1 / Tram 8 — Gare de Saint-Denis

Bus n° 154 et 237 – gare de Saint Denis

Garage à vélo disponible sur place, pas de parking voiture

P(L)AGE BLANCHE / Installations, projections, performances, mapping…

Installations, projections, performances, mapping… A travers un parcours inédit, 19 artistes et collectifs investissent les espaces extérieurs du 6b, à la confluence du canal de Saint-Denis et de la Seine.

Quand peu à peu la nuit s’allume, le vaisseau en béton s’éteint.

Vous êtes à bon port, sur cette presqu’île à la confluence de la Seine et du canal de Saint-Denis.

Un pas à terre, le premier, prêt à se perdre soi-même pour mieux retrouver les autres.

Une nuit totale, une nuit pleine, où l’on avance alerte à l’environnement sonore et visuel.

Une grande inspiration, un pas après l’autre, guidés par la lumière, par le son, par les voix, par la chaleur du sable et l’humidité du canal, par le béton, par les plantes, sur des chemins tracés ici et là.

Des œuvres et des corps qui d’un coup s’érigent et nous surprennent, réagissant inlassablement à une musique entêtante.

Des ombres toujours plus nombreuses, telles des compagnons de voyage qu’une nuit réunit.

Qu’est-ce-que l’on risque au fond, sinon de se réveiller un peu trop tôt ?

A travers un parcours inédit, 19 artistes et collectifs investissent les espaces extérieurs du 6b, à la confluence du canal de Saint-Denis et de la Seine.

Avec les collectifs et artistes : Collectif w.o.r.k.?, Pauline Angotti, Soledad Altamirana, Yu Zhao, Nathalie Borowski, Cornelia Eichhorn, Bahar Madjzadeh, Amélie Veyssière, Yann Bernard, Laurence Gatti, Atelier Polysémique, Marion Chombart de Lauwe, Alexandra Arango, Lilli Garcia Gomez, Capsule Collectif, Engrainage, Côme Debray, Willy Pierre-Joseph (projet Reicko), Brandon Miel Malboneige (Compagnie Mazelfreten), Julien Adjovi aka Wrestler.

Avec le soutien de Métropole Grand Paris, de la ville de Saint-Denis et du réseau Actes if.

Le 6b 6-10 Quai de Seine 93200 Saint-Denis

Contact : https://www.le6b.fr/plage-blanche-nuit-blanche-au-6b/ https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis https://www.facebook.com/Le6b.SaintDenis https://www.le6b.fr/plage-blanche-nuit-blanche-au-6b/

Yu Zhao Seine Chamanique