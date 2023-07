Visite du chalet de Gonzague Saint Bris 19 Allée Valérie Schneider Chanceaux-près-Loches, 16 septembre 2023, Chanceaux-près-Loches.

Chanceaux-près-Loches,Indre-et-Loire

Visite guidée de la maison de Gonzague Saint Bris, écrivain, historien et journaliste, né à Loches, l’enfant du Pays se retirait pour écrire en son Chalet des Chasseurs à Chanceaux-près-Loches. Sur réservation..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 19:00:00. EUR.

19 Allée Valérie Schneider

Chanceaux-près-Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Guided tour of the home of Gonzague Saint Bris, writer, historian and journalist, born in Loches, the « enfant du Pays » used to retire to write in his Chalet des Chasseurs in Chanceaux-près-Loches. By reservation only.

Visita guiada a la casa de Gonzague Saint Bris, escritor, historiador y periodista, nacido en Loches, se retiraba a escribir en su Chalet des Chasseurs en Chanceaux-près-Loches. Reserva obligatoria.

Geführte Besichtigung des Hauses von Gonzague Saint Bris, Schriftsteller, Historiker und Journalist, der in Loches geboren wurde. Das Kind des Landes zog sich zum Schreiben in sein Chalet des Chasseurs in Chanceaux-près-Loches zurück. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire