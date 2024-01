Menu de la Saint Valentin au restaurant du Bo&Mia 19 allée des Pétrels 44500 La baule La baule, samedi 17 février 2024.

Menu de la Saint Valentin au restaurant du Bo&Mia Venez fêter la Saint-Valentin au BO&MIA et profitez d’un dîner en amoureux dans notre restaurant ! Le menu de la Saint-Valentin comprend amuse-bouche, entrée, plat, fromage et dessert (hors b… Samedi 17 février, 09h00 19 allée des Pétrels 44500 La baule

Venez fêter la Saint-Valentin au BO&MIA et profitez d’un dîner en amoureux dans notre restaurant !

Le menu de la Saint-Valentin comprend amuse-bouche, entrée, plat, fromage et dessert (hors boissons).

Vous souhaitez réserver ? Contactez-nous au 02.40.60.19.37 ou à l’adresse contact@bomia-hotel.com

19 allée des Pétrels 44500 La baule
Loire-Atlantique Pays de la Loire
02 40 60 19 37
02 40 42 71 33
contact@bomia-hotel.com
http://www.alcyon-hotel.com

