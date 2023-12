Votre brunch du jour de l’an au restaurant le Bo & Mia 19 allée des Pétrels 44500 La baule La baule, 1 janvier 2024 08:00, La baule.

Votre brunch du jour de l’an au restaurant le Bo & Mia Lundi 1 janvier 2024, 09h00 19 allée des Pétrels 44500 La baule – Adulte: 32, Enfant: 15

Pourquoi pas prolonger les festivités avec nous et venir déguster notre Brunch du jour de l’An

Vous pouvez également séjourner à l’hôtel et profiter d’un package avec votre chambre, le dîner de la Saint-Sylvestre et le Brunch du jour de l’An

Renseignements et réservation par téléphone au 02.40.60.19.37 ou par mail à l’adresse contact@bomia-hotel.com

19 allée des Pétrels 44500 La baule La baule 44500 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-01T09:00:00+01:00 – 2024-01-01T19:00:00+01:00

