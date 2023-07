Tralalalire : lectures et comptines pour les 0-3 ans 19 allée des mimosas Saint-Pierre-d’Irube, 14 août 2023, Saint-Pierre-d'Irube.

Saint-Pierre-d’Irube,Pyrénées-Atlantiques

Tous les lundis, les enfants de 0 à 3 ans et leurs parents sont invités à venir écouter des histoires et à chanter des comptines, avec une animatrice de l’association libre plume..

2023-08-14 fin : 2023-08-14 11:00:00. EUR.

19 allée des mimosas Salle Harretche

Saint-Pierre-d’Irube 64990 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Every Monday, children aged 0-3 and their parents are invited to come and listen to stories and sing nursery rhymes, with an animator from the association libre plume.

Todos los lunes, los niños de 0 a 3 años y sus padres están invitados a escuchar cuentos y cantar canciones infantiles, con un animador de la asociación libre plume.

Jeden Montag sind Kinder von 0 bis 3 Jahren und ihre Eltern eingeladen, mit einer Betreuerin des Vereins libre plume Geschichten zu hören und Reime zu singen.

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme Pays Basque