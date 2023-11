19.5 – Le dix-neuvième en cinq actes Théâtre Essaïon Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris 19.5 – Le dix-neuvième en cinq actes Théâtre Essaïon Paris, 15 novembre 2023, Paris. Du mercredi 15 novembre 2023 au mercredi 28 février 2024 :

mercredi

de 19h00 à 20h15

.Tout public. A partir de 12 ans. payant Plein tarif : 25€ Tarif Réduit : 18€ Tarif jeune : 12€ Une prosopopée, un spectacle hors normes, un hommage au 19ème siècle littéraire sous toutes ses formes : roman, théâtre et poésie. Joué, interprété ou lu. J’ai côtoyé Hugo, Zola, Sand, Flaubert, Musset, Rostand, Louise Michel et tant d’autres encore. Je vous offre ma folle vie de siècle. En 5 actes ! Auteur : Christophe Delessart

Mise en scène : Johanna Boyer- Dilolo

Avec : Christophe Delessart Teaser : https://youtu.be/MNBiYjhKxoo 31 décembre 1900. Le siècle, le grand siècle, le siècle du romantisme, le siècle de Victor Hugo, de Gustave Flaubert, de George Sand et d’Emile Zola se meurt. Et pourtant il veut partir avec panache, façon Cyrano. Raconter brièvement quelques-unes des figures de proue qu’il a croisées dans le monde littéraire avec une approche éminemment théâtrale. En cinq actes. Cinq, comme les doigts de la main qu’il a décidé de vous tendre. La mort, l’amour, la nature, les révoltes et les combattantes. 19.5 est une occasion de (re)découvrir des poèmes, des extraits de romans ou de pièces de théâtre, des discours célèbres, lus, dits ou interprétés, sublimés par une bande son originale et le recours à la projection d’images. Un total parti-pris des auteurs ! Théâtre Essaïon 6 rue Pierre au Lard 75004 Paris Contact : https://www.lequatriememur.fr/19point5 +33142784642 essaionreservations@gmail.com https://www.facebook.com/profile.php?id=61552357987776 https://www.facebook.com/profile.php?id=61552357987776 https://www.essaion-theatre.com/spectacle/1035_195-le-dix-neuvieme-en-cinq-actes.html

