Théâtre alsacien – Hôtel Mimosa 19-21 rue du Durrenrain Riespach, vendredi 9 février 2024.

Riespach Haut-Rhin

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 20:30:00

fin : 2024-02-09

Billets proposés en prévente les samedis 13 et 20 janvier, ainsi que le mercredi 10 janvier) Renseignements au 3 89 25 85 70

Déjà une nouvelle année de passée, c’est avec un grand plaisir que la troupe de théâtre de Riespach vous annonce que la nouvelle saison théâtrale en alsacien débutera avec une nouvelle pièce de Pierre Chesnot – Kristin Anderegg.

Hotel Mimosa!

Dr François Martigues, e beriehmte Fernsehregisseur müess immer wider neji Idee süeche fir sini Nomittagsserie, fir das geht er efters uf d’ Côte d’Azur un loschiert dert bim Magali, sini Mätresse. Aber das Mol hat er si Gàld Heim vergàsse, drno will sini Frau, Cécile, ihm das ku bringe in dàm scheene Hotel Mimosa wu n er agàblig tüet wohne. Jetz was mache ?

Un pletzlig isch das Hotel voll Gäscht, was im Magali sehr schwehr fallt, es fehlt numme no as si Mann, dr Louis, e U-Boot Kommandant, normalerwis fir drei Monat unterem Wasser, o dät uftauche ! Un natirlig …

mit

Bénédicte Breton Laurent Déveille

Régine Hell Jean-Charles Mattler

Aurélie Golfier Jean-Luc Schmitt

Fabienne Meyer Sébastien Stoessel

Carole Naegelen André Schoepfer (souffleur)

Michèle Schoepfer

EUR.

19-21 rue du Durrenrain

Riespach 68640 Haut-Rhin Grand Est



Mise à jour le 2024-01-08 par Office de tourisme du Sundgau