Théâtre alsacien – Hôtel Mimosa 19-21 rue du Durrenrain Riespach, 11 novembre 2023, Riespach.

Riespach,Haut-Rhin

La troupe de théâtre de Riespach vous annonce que la nouvelle saison théâtrale en alsacien débutera avec une nouvelle pièce de Pierre Chesnot – Kristin Anderegg..

2023-11-11 fin : 2023-11-11 . EUR.

19-21 rue du Durrenrain

Riespach 68640 Haut-Rhin Grand Est



The Riespach theater troupe is pleased to announce that the new Alsatian-language theater season will kick off with a new play by Pierre Chesnot? Kristin Anderegg.

La compañía teatral Riespach se complace en anunciar que la nueva temporada en lengua alsaciana comenzará con una nueva obra de Pierre Chesnot? Kristin Anderegg.

Die Theatergruppe von Riespach kündigt an, dass die neue Theatersaison in elsässischer Sprache mit einem neuen Stück von Pierre Chesnot beginnen wird? Kristin Anderegg.

Mise à jour le 2023-10-27 par Office de tourisme du Sundgau