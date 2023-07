Croisière Jonglée 19-21 Quai de Loire sur le canal de l’Ourcq Paris, 22 juillet 2023, Paris.

Croisière Jonglée Samedi 22 juillet, 18h00 19-21 Quai de Loire sur le canal de l’Ourcq

En partenariat avec Seine-Saint-Denis Tourisme, embarquez à bord de la Guêpe Buissonnière pour une croisière jonglée haute en couleurs avec trois spectacles originaux.

Au retour, le public découvrira le jongleur et performer Johan Swartvagher du collectif Protocole qui étonnera et ravira petit·e·s et grand·e·s en effectuant un marathon jonglé plein de rebondissements et de surprises le long du quai.

Possibilité de faire l’aller-retour en bateau ou de repartir en métro ou navette fluviale.

18h00 : Johan Swartvagher sur le bâteau Guêpe Buissonnière

Plus d’informations : https://maisondesjonglages.fr/diffusions/croisiere-jonglee-lete-du-canal/

19-21 Quai de Loire sur le canal de l'Ourcq 19 Quai de la Loire75019 Paris Paris 75019 Quartier de la Villette Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T18:00:00+02:00 – 2023-07-22T19:00:00+02:00

