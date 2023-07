Croisière Jonglée 19-21 Quai de Loire sur le canal de l’Ourcq Paris Catégorie d’Évènement: Paris Croisière Jonglée 19-21 Quai de Loire sur le canal de l’Ourcq Paris, 22 juillet 2023, Paris. Croisière Jonglée Samedi 22 juillet, 16h00 19-21 Quai de Loire sur le canal de l’Ourcq En partenariat avec Seine-Saint-Denis Tourisme, embarquez à bord de la Guêpe Buissonnière pour une croisière jonglée haute en couleurs avec trois spectacles originaux. A l’allée, tout le monde à bord pour un moment convivial en musique et enspectacle alliant spécialement pour l’occasion une performance du jongleur Dimas Tivane et d’une chanteuse musicienne. Possibilité de faire l’aller-retour en bateau ou de repartir en métro ou navette fluviale. 15h30 : Départ du bateau

16h00 : Dimas Tivane sur le bateau Guêpe Buissonnière

Plus d'informations : https://maisondesjonglages.fr/diffusions/croisiere-jonglee-lete-du-canal/

19-21 Quai de Loire sur le canal de l'Ourcq
19 Quai de la Loire
75019 Paris
Quartier de la Villette
Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin :
2023-07-22T16:00:00+02:00 – 2023-07-22T17:00:00+02:00

