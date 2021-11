Cazères 28 rue des Poutaoux 31220 CAZERES Cazères, Haute-Garonne 19/11/2021 Conférence « Libération du Péricarde » 28 rue des Poutaoux 31220 CAZERES Cazères Catégories d’évènement: Cazères

Haute-Garonne

19/11/2021 Conférence « Libération du Péricarde » 28 rue des Poutaoux 31220 CAZERES, 19 novembre 2021, Cazères. 19/11/2021 Conférence « Libération du Péricarde »

28 rue des Poutaoux 31220 CAZERES, le vendredi 19 novembre à 19:00

Conférence ———- Marie TRABICHET

(participation libre)

Conférence à 19h (participation libre) 28 rue des Poutaoux 31220 CAZERES 31220 CAZERES Cazères Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T19:00:00 2021-11-19T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cazères, Haute-Garonne Autres Lieu 28 rue des Poutaoux 31220 CAZERES Adresse 31220 CAZERES Ville Cazères lieuville 28 rue des Poutaoux 31220 CAZERES Cazères