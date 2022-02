18ÈME SALON DU LIVRE JEUNESSE EN ERDRE & GESVRES Sucé-sur-Erdre, 26 mars 2022, Sucé-sur-Erdre.

18ÈME SALON DU LIVRE JEUNESSE EN ERDRE & GESVRES Sucé-sur-Erdre

2022-03-26 10:00:00 – 2022-03-27 19:00:00

Après deux années de pause imposée, le salon revient en force sous le thème « Nature émois… »Trois éditeurs et dix-sept auteur.trice.s et illustrateur.trice.s engagé.e.s seront présent.e.s, pour une découverte et un partage d’univers complémentaires, de la fiction au documentaire en passant par le théâtre et la BD.

Ateliers, lectures, spectacles, rencontres, dédicaces, expositions… il y en aura pour tous les goûts et tous les âges !

Un événement Hors-saison, les échappées culturelles en Erdre & Gesvres organisé par la Communauté de Communes Erdre & Gesvres en partenariat avec la Ville de Sucé-sur-Erdre avec le soutien de : Département de Loire-Atlantique, DRAC des Pays de la Loire, Région Pays de la Loire, La-Sofia Actionculturelle

En partenariat avec les librairies Coiffard et Les Enfants terribles.

