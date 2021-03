Dinan Dinan Côtes-d'Armor, Dinan 18ème Salon du jouet de collection Dinan Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Dinan

18ème Salon du jouet de collection, 10 octobre 2021-10 octobre 2021, Dinan. 18ème Salon du jouet de collection 2021-10-10 09:00:00 – 2021-10-10 17:00:00 Salle du Clos Gastel Rue du Guinefort

Dinan Côtes d’Armor Dinan L’association des Amis du Rail Dinannais organise son 18ème salon du jouet de collection, salle du Clos Gastel – Léhon à Dinan. 55 exposants proposeront dans divers thèmes de collection :

trains, voitures, poupées, petits soldats, jeux, legos, figurine, cirque, etc… Ce sont des pièces très recherchées avec plus d’un millier de visiteurs chaque année. Entrée : 2€ et gratuite pour les moins de 12 ans.

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Dinan Autres Lieu Dinan Adresse Salle du Clos Gastel Rue du Guinefort Ville Dinan