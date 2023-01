18ème Salon des Artistes Amateurs Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc Arnay-le-Duc Catégories d’Évènement: Arnay-le-Duc

2023-07-22 – 2023-08-11

Côte-d’Or Arnay-le-Duc EUR 0 0 L’Office de Tourisme accueille une vingtaine d’artistes amateurs qui exposent leurs oeuvres sur le thème imposé Tempête. Le public est invité à voter pour ses coups de coeur en style figuratif et en style abstrait. ot.arnayleduc@gmail.com +33 3 80 90 07 55 Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais 6 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc

