18ÈME RASSEMBLEMENT EQUILIBERTÉ Corsept, 22 juillet 2021-22 juillet 2021, Corsept.

18ÈME RASSEMBLEMENT EQUILIBERTÉ 2021-07-22 – 2021-07-25

Corsept Loire-Atlantique

18ème Rassemblement Equestre Equiliberté

En accord avec leur Fédération Equiliberté nationale et départementale, la commune de St-Père-en-Retz, la région Pays de la Loire, l’association « Les Sabots de Retz » reçoit en juillet sur trois jours de nombreux cavaliers et meneurs de calèche venant de toute la France.

Pour se faire, une étendue de plusieurs hectares a été trouvé pour accueillir chevaux, cavaliers, meneurs et leurs bivouacs.

6 circuits de randonnée à la journée sont proposés (1 grand circuit et une variante plus courte chaque jour).

Inscriptions jusqu’au 28 juin ici

lessabotsderetz@gmail.com +33 6 83 27 36 82 https://lessabotsderetz.cmonsite.fr/insciptions-ouvertes-rassemblement-equiliberte-2021-p261135.html

