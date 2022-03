18ème rassemblement de véhicules anciens Chantelle Chantelle Catégories d’évènement: Allier

Chantelle

18ème rassemblement de véhicules anciens Chantelle, 5 juin 2022, Chantelle. 18ème rassemblement de véhicules anciens Chantelle

2022-06-05 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-05

Chantelle Allier Chantelle Rassemblement de véhicules anciens et d’exception, de sport, de prestige, youngtimers, motos, camionnettes, véhicules militaires, tracteurs, camions … Bourse de pièces détachées, jouets anciens et miniatures.

Buvette et restauration sur place. vieillessoupapesdechantelle@gmail.com +33 7 77 37 28 75 https://www.vieilles-soupapes-chantelle.fr/ Chantelle

dernière mise à jour : 2022-03-14 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Chantelle Autres Lieu Chantelle Adresse Ville Chantelle lieuville Chantelle Departement Allier

Chantelle Chantelle Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chantelle/

18ème rassemblement de véhicules anciens Chantelle 2022-06-05 was last modified: by 18ème rassemblement de véhicules anciens Chantelle Chantelle 5 juin 2022 Allier Chantelle

Chantelle Allier