2022-12-04 08:00:00 08:00:00 – 2022-12-04 14:00:00 14:00:00 Royères Haute-Vienne Royères Départ à 8h45 de la salle polyvalente. Inscription en ligne sur Hello Asso. Payant (sur place ou en ligne) : 2 € à 9 €. Vin chaud. Rens./résa. : 06 72 28 67 78 L’Union Cycliste Royères St Léonard et l’AS Legrand Cyclisme vous attendent nombreux pour la 18ème randonnée VTT et pédestre des massepains, inscrite au calendrier départemental Ufolep de la haute-Vienne. VTT & VTTAE : 35 km et 25 km. Pédestre & VTT débutant : 15 km. Royères

