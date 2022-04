18ème Randonnée du Muguet La Rochebeaucourt-et-Argentine La Rochebeaucourt-et-Argentine Catégories d’évènement: Dordogne

La Rochebeaucourt-et-Argentine

18ème Randonnée du Muguet La Rochebeaucourt-et-Argentine, 1 mai 2022, La Rochebeaucourt-et-Argentine. 18ème Randonnée du Muguet La Rochebeaucourt-et-Argentine

2022-05-01 08:30:00 – 2022-05-01

La Rochebeaucourt-et-Argentine Dordogne La Rochebeaucourt-et-Argentine 8h30: rendez-vous sur le parking de La Rochebeaucourt

09h00: départ de la randonnée (4km)

11h30: apéro salle des fêtes et pique-nique tiré du panier

12h00-17h00: galettes et crêpes au château de Lasteyrie

14h00: exposition sur la préhistoire de La Rochebeaucourt-et-Argentine (salle des fêtes) et/ou visite libre du château d’Edon.

+33 5 53 60 96 04

09h00: départ de la randonnée (4km)

11h30: apéro salle des fêtes et pique-nique tiré du panier

12h00-17h00: galettes et crêpes au château de Lasteyrie

14h00: exposition sur la préhistoire de La Rochebeaucourt-et-Argentine (salle des fêtes) et/ou visite libre du château d’Edon.

Les Amis de St-Pardoux

La Rochebeaucourt-et-Argentine

