18ème Open International d'Echecs du Pic d'Anie Arette

Pyrénées-Atlantiques

18ème Open International d'Echecs du Pic d'Anie Arette, 1 août 2021-1 août 2021, Arette.

Arette Pyrénées-Atlantiques – 2 tournois fermés de 8 joueurs

– 1 open au système suisse

