Le MuséoSeine vous ouvrira ses portes pour une visite nocturne en autonomie.

Une balade contée vous sera proposée, direction la chapelle de la Barre-y-va avec la compagnie Filémuse. Premier départ à 18h30, second départ à 21h avec des lampions.

Un atelier sur la thématique lumineuse est organisé durant toute la soirée et le trio jazz The Smoothie Beam clôturera la soirée en beauté avec un concert au musée.

