18ème Nuit Européenne des musées – Musée National de la Marine Brest, 14 mai 2022, Brest.

18ème Nuit Européenne des musées – Musée National de la Marine Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest

2022-05-14 19:00:00 – 2022-05-14 23:45:00 Musée National de la Marine Boulevard de la Marine

Brest Finistère

La Nuit européenne des musées est l’occasion unique de parcourir et découvrir autrement la collection permanente du musée et les expositions.

Un programme inédit vous attend dans votre visite nocturne du musée : performances et installations des étudiants de l’école des beaux-arts de Brest, concerts itinérants des élèves du Conservatoire de musique* de Brest et présentation des créations plastiques et saynètes de théâtre par les élèves engagés dans l’opération “La Classe, l’œuvre” (collège Quéau de Portsall et collège Kerallan à Plouzané).

*En petites formations instrumentales, les élèves du département bois du Conservatoire de Brest métropole, réunissant flûtes, hautbois, bassons, clarinettes et saxophones, joueront des œuvres mettant notamment l’accent sur des pièces inspirées par les musiques populaires dans les salles du château, de 19h à 21h30.

De 19h à minuit, dernière entrée à 23h

Gratuit – Sans réservation.

+33 2 98 22 12 39 http://www.musee-marine.fr/

Musée National de la Marine Boulevard de la Marine Brest

